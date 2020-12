Champions, si riparte. Gruppo E: tutto in 90’. Scontri diretti per primo posto ed EL

Tutto troppo facile, ora c’è da guadagnare il primo posto. Il girone E di Champions League, per quanto riguarda il passaggio agli ottavi di finale, non ha avuto storia: Chelsea e Siviglia, appaiate in vetta a 10 punti, +9 sulle altre, hanno staccato il pass già alla terza giornata. Ora, però, dovranno scontrarsi per conquistare il primo posto, decisivo in ottica sorteggio. Lo show-down andrà di scena al Sánchez Pizjuán, dopo lo 0-0 di Stamford Bridge all’andata. In casa, il Siviglia ha fin qui perso soltanto una gara in stagione (0-1 con l’Eibar il 24 ottobre). Ma attenzione al Chelsea: in trasferta i ragazzi di Lampard non hanno mai perso. E in Premier League hanno un rendimento addirittura migliore nelle gare giocate lontano dal proprio stadio.

Scontro diretto anche per il terzo posto. Sempre in condizioni di parità: Krasnodar e Rennes hanno portato a casa un solo punto in questa Champions, e lo hanno fatto nel confronto dell’andata, finito 1-1 in Francia. La squadra di Julien Stephan è la vera delusione del raggruppamento, e d’altro canto anche in Ligue 1 le cose non tanno andando benissimo: il Rennes, in generale, non ha vinto alcuna gara tra quelle disputate a novembre, e nel mese di ottobre ne aveva comunque vinto soltanto una. Non che i russi stiano molto meglio: il Krasnodar ha vinto infatti soltanto una delle cinque partite di campionato, che finirà tra tre giornate e l’FK languire al decimo posto in classifica.

Le partite di stasera

Krasnodar-Rennes

Siviglia-Chelsea

Classifica

Chelsea 10

Siviglia 10

Krasnodar 1

Rennes 1