Champions, si riparte. Gruppo F: Lazio, Haaland segna sempre. Ma Dortmund si può espugnare

A un soffio dalla qualificazione, Borussia Dortmund e Lazio scendono in campo anche per il primo posto, nel girone F di Champions League, che vede i gialloneri a 9 punti in classifica e i biancocelesti a 8. Un pareggio basterebbe ai tedeschi per la qualificazione, non alla Lazio che scenderà in campo con l’obiettivo di bissare il 3-1 rifilato a Haaland & Co alla prima giornata. Proprio il centravanti norvegese è il pericolo pubblico numero uno: il giovane Erling ha segnato 17 gol su 14 partite stagionali. 6 su 4 in Champions, dove è andato a rete in ogni gara disputata finora. D’altro canto, il Signal Iduna Park, senza muro giallo, non è una fortezza inespugnabile: il Dortmund ha infatti perso le due ultime partite giocate in campionato tra le mura amiche, contro il Bayern Monaco ma anche contro il non irresistibile Colonia, quartultimo in Bundes. C’è speranza.

Il Bruges per l’Europa. Al sorteggio, i belgi erano individuati un po’ da tutti come vittima sacrificale di un girone forse privo di eccellenze ma con tre ottime squadre. Invece, complice l’exploit di San Pietroburgo alla prima giornata, la formazione allenata da Philippe Clement ha una ghiotta occasione per ottenere già un gran risultato. Battendo lo Zenit, o anche pareggiando contro i russi, i neroblù si assicurerebbero almeno l’Europa League. Per sognare gli ottavi, poi, ci potrebbe essere anche un minimo di spazio.

Le partite di stasera

Borussia Dortmund-Lazio

Club Bruges-Zenit San Pietroburgo

Classifica

Borussia Dortmund 9

Lazio 8

Club Bruges 4

Zenit San Pietroburgo 1