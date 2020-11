Champions, si riparte. Gruppo G: per Juve e Barça l'occasione di vincere e respirare

Potenzialmente Barcellona e Juventus possono strappare il pass qualificazione già oggi. Tre vittorie su tre per i catalani, in crisi nera in campionato, alle 21 giocheranno nella fredda Kiev per cercare di risparmiare almeno un po' di energie vista l'emergenza infortuni nella rosa di Koeman. Dall'altra parte la Juventus: allo Stadium arriva quella che teoricamente è la Cenerentola di Champions, il Ferencvaros: con tre punti, per entrambe gli ottavi sarebbero matematici.

Juve all'inseguimento, Barça in crisi La Juventus si è rialzata e la gara di campionato vinta contro il Cagliari è stata la migliore della gestione Pirlo. In testa il Milan poi il Sassuolo, i bianconeri si giocano l'inusuale ruolo di cavallo di rincorsa ma sempre favorito. Poi il Barcellona: tonfo anche con l'Atletico Madrid, pur con otto gare sole giocate, due in meno della Real Sociedad capolista, il distacco dalla vetta è di 12 punti e di 9 dai Colchoneros che ne hanno giocate quante la formazione di Koeman.

Classifica

Barcellona 9

Juventus 6

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1