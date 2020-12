Champions, si riparte. Gruppo H: tutti insieme appassionatamente. PSG a Manchester

L’equilibrio è andato oltre le aspettative. Il girone H di Champions League si è presentato sin da subito come un raggruppamento dall’esito incerto. Ma immaginare che a 180’ dalla fine sarebbero state tutte in corsa non era facile per nessuno. United primo a 9 punti e Basaksehir ultimo a 3, ma in vantaggio negli scontri diretti con i Red Devils. Già questo dovrebbe bastare a dare l’idea di quanto tutte le strade possano portare agli ottavi.

Fuori una big. È un rischio concreto, e lo corrono un po’ tutti. Il PSG andrà di scena a Old Trafford. Non proprio una fortezza, se si considera che la squadra di Manchester ha perso 3 delle 7 gare giocate in casa in questa stagione. I parigini, d’altra parte, non vengono da un momento eccezionale: un punto nelle ultime due gare di Ligue 1 e sotto i riflettori è finita soprattutto la fase difensiva della squadra. A Istanbul, invece, il Basaksehir punterà a proseguire la propria corsa: di fronte il Lipsia, che potrebbe essere distratto dagli impegni domestici. Sabato, infatti, la formazione tedesca sfiderà il Bayern Monaco in uno scontro che vale il primo posto della Bundes.

Le partite di stasera

Istanbul Basaksehir-RB Lipsia

Manchester United-Paris Saint-Germain

Classifica

Manchester United 9

Paris Saint-Germain 6

RB Lipsia 6

Istanbul Basaksehir 3