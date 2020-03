Champions, spostata la data della finale: si terrà il 27 giugno. Il 24 la finale di Europa League

vedi letture

E' stata fissata per il 27 giugno la nuova data in cui si giocherà la finale di Champions League. Come riporta 'Marca', in attesa di capire come e quando riprenderanno anche le competizioni europee, la UEFA ha deciso di fissare una nuova data per l'atto conclusivo della competizione europea per club più importante che si terrà a Istanbul. Tre giorni prima, a Danzica, la finale di Europa League.