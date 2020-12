Chance per Kulusevski contro il passato al Parma? Pirlo può mischiare le carte in mezzo

vedi letture

Tuttosport guarda già al prossimo impegno della Juventus contro il Parma. Stante l'apprensione per l'infortunio di Arthur, se non dovesse recuperare in tempo allora spazio a Rabiot in coppia con Bentancur. Mckennie dovrebbe giocare ancora a destra, altrimenti l'ex Schalke 04 al centro con Ramsey sulla fascia. Oppure Kulusevski, che nelle ultime uscite non ha convinto ma che potrebbe ritrovare stimoli contro il suo passato. Intanto in difesa tornerà Demiral, che farà nuovamente parte del gruppo dopo il ko contro la Dinamo Kiev. Da valutare Chiellini, ieri convocato contro l'Atalanta.