Che crescita Mario Rui. Stasera ha neutralizzato Salah

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi l'avrebbe mai detto. Anche perché, tutte le indicazioni della vigilia, portavano a Ghoulam titolare col portoghese in panchina. Invece questa volta Carlo Ancelotti non ha voluto replicare la scelta di Torino, rimangiata poi all'intervallo con l'ex Empoli schierato dal 46esimo in poi quando la Juventus era già nettamente in vantaggio. Questa volta, per la prima gara della Champions League 2019/20, Mario Rui è stato schierato titolare e ha risposto fornendo una prestazione perfetta. Magistrale.

Aveva il compito più difficile, cioè fermare il migliore calciatore Mohamed Salah. E Mario Rui non solo ci è riuscito, ma è andato anche oltre, fornendo un importante aiuto a Koulibaly e senza mai risparmiarsi quando poteva proporsi in fase offensiva. Una prestazione disputata dall'inizio alla fine su altissimi livelli, per un calciatore che negli ultimi dodici mesi è cresciuto esponenzialmente. Guadagnando minuti e considerazione, guadagnandosi la titolarità sulla corsia sinistra e un ruolo sempre più importante anche nel Napoli di Carlo Ancelotti.