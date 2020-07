Che disastro difensivo del Bologna e Skorupski: Calhanoglu fa 2-0 al 24'

vedi letture

Che pasticcio in difesa per il Bologna. Azione orchestrata da parte del Milan, retropassaggio in scivolata e palla sui piedi di Skorupski. Pressato, il polacco calcia di prima ma in stile calciobalilla, la palla finisce sui piedi dell'attaccante: Hakan Calhanoglu controlla e calcia in rete. E' già 2-0 al 24'.