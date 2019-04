Che Empoli al Castellani, ma il Napoli c'è: 1-1 al 45esimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trentotto punti di differenza in classifica e non sentirli, almeno in questa prima frazione. E' finito 1-1 il primo tempo di Empoli-Napoli, sfida valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Frazione decisa da un guizzo di Diego Farias, che al 28esimo è stato bravo a puntare Malcuit e a battere Meret grazie anche a una decisiva deviazione di Zielinski. E da un gol dello stesso centrocampista polacco, che al 44esimo con una conclusione dalla distanza ha ristabilito la parità.

Un risultato giusto: il Napoli ha avuto le sue occasioni, ma l'Empoli ci ha creduto di più. E' in piena zona retrocessione, ha l'urgenza del risultato e l'ha fatto pesare. Guadagnando campo minuto dopo minuto.

La squadra di Ancelotti ha attaccato principalmente con iniziative individuali. Ci ha provato Zielinski dalla distanza dopo una manciata di secondi, ha sfiorato la traversa con un tiro a giro di Younes da ottima posizione. E con Milik, su un cross di Mario Rui, ha scaldato i guantoni di Provedel.

Però l'Empoli è sembrato più sul pezzo, ha sfruttato le difficoltà degli ospiti sulle corsie laterali e dopo il gol di Farias ha sfiorato anche il raddoppio: al 38esimo, provvidenziale l'uscita di Meret che a tu per tu con Caputo è riuscito a neutralizzare la conclusione a botta sicura del bomber dell'Empoli.

Il Napoli, però, ha la forza dei singoli. Ha giocatori con qualità tecniche e personalità. Giocatori come Zielinski, che al 44esimo ha tirato fuori dal cilindro una sassata dalla distanza e ha lasciato di sasso Provedel. Uno a uno, palla al centro.