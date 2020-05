Che estate sarà? Premier Conte: "Non in quarantena, potremo andare in vacanza con cautela"

Che estate sarà? Si potrà viaggiare? E muoversi in direzione delle seconde case? Sono tanti gli interrogativi degli italiani e il Premier Giuseppe Conte, ai microfoni del Corriere della Sera, prova a fare chiarezza: "Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione".

Per quanto riguarda test e tamponi, Conte non è d'accordo con chi dice che l'Italia è indietro: "Stiamo lavorando giorno e notte per rafforzare le attività di monitoraggio, contact tracing e tele-assistenza, in una più ampia strategia integrata che prevede potenziamento degli ospedali, delle terapie intensive e della medicina del territorio. Aspettiamo di vedere il funzionamento dell’app, ma invito a considerare che potremmo essere tra i primi al mondo ad avere sviluppato un sistema pubblico con tutte le garanzie".

