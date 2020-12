Che fare con Eriksen? Per i lettori di TMW, 'non cederlo' è la migliore opzione per l'Inter

Christian Eriksen ai margini: cosa deve fare l'Inter a gennaio? E' la domanda che vi abbiamo posto nel nostro ultimo sondaggio. Oltre 1250 voti arrivati e nessuna maggioranza assoluta: per il 43.75% dei lettori, il club nerazzurro farebbe bene a non cederlo. E se proprio deve andare via a gennaio, meglio in prestito che a titolo definitivo. Ecco il risultato.

Risultati sondaggio (voti totali 1255)

Cederlo a titolo definitivo. Non c'è feeling, meglio separarsi 22,39%

Cederlo ma solo in prestito. Poi solo in estate si farà una valutazione definitiva 33,86%

Non cederlo. All'Inter di Conte può tornare utile nella volata Scudetto 43,75%