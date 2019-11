Che fine ha fatto capitan Florenzi?

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

Che fine ha fatto Florenzi? Il tecnico della Roma non ha voluto rispondere alla domanda al termine della partita, ma il dato di fatto è che il capitano in pectore non lo è più sul campo visto che ormai sembra decisamente essere finito in fondo alle gerarchie di Fonseca. Da un attacco influenzale si è arrivati a un'esclusione continua che non può altro che far discutere vista l'importanza, almeno sulla carta, del giocatore.

EQUIVOCO TATTICO - Una delle timide spiegazioni date a mezza bocca dall'allenatore è relativo al ruolo di Florenzi, che per il portoghese non è un esterno difensivo e dunque dovrebbe giocare più avanti. In sintesi, o si passa al centrocampo a cinque, oppure si dovrà giocare il posto con Zaniolo e Under, compito decisamente non semplice. Fatto sta che l'unico reduce del "romanismo", decapitato con gli addii prima di Totti e poi di De Rossi, sembra essere stato messo da parte dall'allenatore, che gli preferisce a turno tutti i giocatori a disposizione. Ovvio che non si tratti solo di un problema fisico, altrimenti sarebbe stato semplice rispondere in sala stampa alla curiosità dei giornalisti, e dunque dovremo aspettare ancora per capire se il connubio tra Fonseca e il suo "capitano" potrà andare avanti oppure se il gennaio che sta arrivando sarà movimentato anche in chiave mercato.