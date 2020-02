vedi letture

Che fine ha fatto il Cagliari?

Angelo Domenghini, che con l'Inter ha vinto tutto e che ha vinto uno Scudetto pure col Cagliari nel 1970, a novembre fu profetico sugli isolani. "Rimarrei con i piedi per terra, si fa in fretta di parlare di Champions e poi dopo due ko si parla di esonero". Eppure la media della formazione di Rolando Maran nelle prime giornate era da sogno. Quarto posto all'undicesima e megia inferiore solo a quella di Manlio Scopigno. Cagliari sognava, prima che fosse Natale al contrario. Perché non vince dal 2 dicembre in Serie A, tre giorni più tardi se si considera la Coppa Italia. Da allora, la formazione di Maran si è fermata, s'è arrestata. Ha perso contro Lazio, Udinese, Juventus, Milan, Genoa, Napoli. Ha pareggiato contro Sassuolo, Brescia, Inter, Parma. E' crollata per 4-1 coi nerazzurri in Coppa. Costantemente incostante, piccola con piccole e mai grande con le grandi, da allora.

Che fine ha fatto il Cagliari? Sicché la domanda sorge spontanea perché quando su queste colonne chiedemmo chi fosse la sorpresa di stagione, i più dissero "Cagliari!". L'Europa League è a tre punti, solo che prima era fuga con le grandi, ora è rincorsa alle altre sorprese. Hellas Verona su tutte, ma pure Parma e Bologna, e in mezzo ci sono il Napoli e via discorrendo, e rincorrendo. Rolando Maran, fa sapere il Cagliari, non è in discussione, ma ieri Tommaso Giulini era furente per la sconfitta maturata contro gli azzurri. Una prestazione sotto tono, una rosa che dopo le stelle, è piombata in una grigia mediocrità. Basta poco per tornare a sorridere e pure a sognare, sebbene la ricetta di Domenghini torni sempre valida. Dai voli pindarici, ora pare che manchi il terreno sotto ai piedi. Basta piantarli per terra. Cagliari sa bene come tornare. Serve vincere, però.