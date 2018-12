Che fine ha fatto Marko Pjaca?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'acquisto in estate di Marko Pjaca da parte della Fiorentina è stato senza dubbio il più atteso da parte dei tifosi viola, che in lui riponevano grandi aspettative in termini di gol e fantasia. Il croato, già cercato dai viola nell'estate del 2016, doveva rappresentare la valida alternativa a Chiesa nel gioco offensivo della Fiorentina, ma il campo sta dando una risposta totalmente diversa.

L'attaccante di Zagabria, salito alla ribalta per due ottime stagioni con la maglia della Dinamo a cavallo dei 20 anni, era passato alla Juventus con grandi ambizioni e con la convinzione personale di poter diventare un campione anche in tempi relativamente brevi. I bianconeri investirono su di lui più di 25 milioni di euro, ma l'infortunio del novembre del 2016 ne segnò subito la prima parte della maturazione. Tornato a disposizione nel 2017, Allegri puntò su di lui con parsimonia, permettendogli comunque di assaggiare il top del calcio italiano e intravedendone discrete potenzialità. Il secondo infortunio, della sua carriera, il più importante, arrivato nel pieno della maturazione nel marzo del 2017, lo ha costretto a saltare più di 200 giorni di attività, rientrando alla Juve senza giocare e spingendolo a scegliere di cercare fortuna in prestito allo Schalke. Una manciata di presenze in Bundesliga e 2 gol all'attivo, non bastarono certo per sentirsi rinato. E proprio questo secondo e lunghissimo stop, pare averne segnato anche la stagione in corso.

Pjaca è pienamente recuperato ormai da mesi. Non ha problemi fisici e ha fatto anche una capatina al Mondiale giocando, senza lode, uno scambolo della finalissima contro la Francia. Il problema è che dal suo arrivo in Italia a oggi, quel potenziale campione ammirato in Croazia, non si è mai visto. Anzi. Ad oggi è una delle più grandi delusioni del campionato. Dov'è finito il suo talento? Certo è che non può essere sparito da un giorno all'altro, ma la Fiorentina sta esaurendo la pazienza e il tempo a disposizione per attenderlo.

Dopo la partita saltata a Bologna, in questa settimana Marko è tornato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione di Pioli per il match di stasera. Una partita che non ha bisogno di motivazioni ulteriori, un po' perché l'ambiente sarà bollente, un po' perché lo stesso Pjaca è pur sempre in prestito alla Viola e quindi vorrà dimostrare a chi lo ha lasciato partire di avere ancora del talento da poter esprimere. Difficile capire se partirà titolare, visti gli acciacchi della settimana scorsa, ma è chiaro che potrebbe rivelarsi un'arma utile per provare a mettere in difficoltà i bianconeri nel match più difficile della stagione.

Sicuramente Pjaca deve riuscire a scrollarsi di dosso questa tristezza che si porta dietro dagli infortuni. Deve ritrovare la fiducia in se stesso e rilanciare quel campioncino in erba che aveva fatto innamorare mezza Europa. Un compito da condividere con la squadra e con l'allenatore, pur ricordando come il tempo, soprattutto nel calcio, sia tremendamente tiranno. O si ritroverà a breve, oppure la sua avventura alla Fiorentina potrebbe terminare ancor prima della fine della stagione e, conseguentemente, anche quella alla Juve sarebbe destinata a chiudersi senza nessun barlume di successo.