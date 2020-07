Che fine ha fatto Pjanic? Sarri: "Ha giocato 46 partite, non ho dubbi sulla sua moralità"

Due partite di fila senza Miralem Pjanic per la Juventus. Una (doppia) assenza che è diventata argomento di discussione anche nella conferenza stampa di oggi di Maurizio Sarri: “Non l’avete più visto? Pjanic ha fatto 46 partite quest’anno, penso che si sia visto. Nelle ultime due partite abbiamo fatto scelte diverse: affrontavamo due squadre molto fisiche e lui ha giocato tantissimo. In questo momento ha un piccolo acciacco, come tutti i giocatori sopra le 40 partite. È risolvibile: ieri ha lavorato a tal fine, oggi tornerà in gruppo e domani vedremo se giocherà o meno”.

Arthur e Pjanic stanno giocando poco però.

“Non so la situazione di Arthur e non mi interessa, Pjanic è molto dentro al gruppo, non ho dubbi sulla sua professionalità e sulla sua moralità e se ho fatto scelte diverse è per le partite che abbiamo affrontato, per motivi tecnici e tattici”.

