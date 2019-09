Che gol di Cuadrado: è tra i 4 più belli scelti dall'UEFA per questo turno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA, tramite i suoi canali social, ha chiesto agli utenti di scegliere il gol più bello di questo primo turno di Champions League. Si può scegliere tra quattro reti, tra cui quella di Juan Cuadrado che ieri sera al Wanda Metropolitano, al minuto numero 48, ha aperto le danze in Atletico Madrid-Juventus, sfida conclusa 2-2. Le altre tre reti sono quelle di Di Maria in PSG-Real Madrid, di Lucas Moura in Olympiacos-Tottenham e di Alvarez Ajax-Lille.