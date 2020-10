Che incastro per il Barcellona: Messi a casa di CR7 subito dopo il Clasico col Real

vedi letture

Che incastro per il Barcellona: la squadra di Ronald Koeman ha in programma per il 25 ottobre il Clasico contro il Real Madrid, la sfida più attesa dell'anno in Spagna. Non è finita perché tre giorni più tardi è in programma la trasferta di Torino contro la Juventus.