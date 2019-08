Che Juventus all'Allianz Stadium. Napoli in difficoltà: al 45esimo è 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una Juventus a tratti esaltante. Che ha chiuso il primo tempo contro il Napoli, nel terzo anticipo della seconda giornata di Serie A, avanti di due gol. E che forse avrebbe meritato anche un vantaggio maggiore per quanto mostrato. E' finito 2-0 il primo tempo all'Allianz Stadium, gara fin qui decisa delle reti di Danilo e Higuain che tra il 16esimo e il 19esimo hanno indirizzato una partita che ha percorso, fin qui, binari unicamente bianconeri.

Non che il Napoli abbia iniziato male la partita. Anzi. Con Di Lorenzo e Ghoulam come terzini, Ancelotti è sceso in campo con l'intenzione di proporre una squadra subito risoluta, propositiva. La prima occasione è stata proprio di marca partenopea, ma proprio quella prima occasione a favore degli ospiti ha trasformato il match in una ripida salita: il tiro di Allan che Szczesny ha deviato a lato ha sortito due effetti, l'infortunio di De Sciglio che ha costretto Martusciello a inserire Danilo e il contropiede che ha sbloccato la partita, finalizzato proprio dal brasiliano che ha realizzato il gol esattamente 26 secondi dopo il suo ingresso.

E' un gol che ha spezzato in due la partita, perché da quel momento in poi è iniziata una lunga fase di dominio bianconero. Il 2-0, giunto dopo tre minuti, è frutto di una bella giocata individuale di Higuain, che in area ha danzato sul pallone, ha fatto fuori Koulibaly e ha battuto Meret. Poi due occasioni per rendere ancora più rotondo il punteggio, entrambe sui piedi di Khedira che prima non è riuscito a battere Meret a tu per tu col portiere e poi, con un tiro dalla distanza, è stato fermato dal montante. Il Napoli, accusato il colpo, ha provato a venire fuori sul finale di frazione ma in maniera troppo timida, senza occasioni degne di nota. Per ora domina la Juve: all'intervallo è 2-0.

