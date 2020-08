Che mercato farà il Milan? Maldini: "Pochi ritocchi per migliorare. Non vogliamo illudere i tifosi"

Nel corso della conferenza stampa di inizio stagione, Paolo Maldini ha parlato delle strategie di mercato del Milan: "La scorsa stagione abbiamo messo le basi per la nostra idea di Milan del futuro, sono arrivati 9 giocatori tra inverno e estate. Quest'anno, invece, ci saranno delle operazioni mirate: non vogliamo illudere i tifosi e non avremo la possibilità di fare dei colpi come nel passato, ma siamo attenti alle occasioni di mercato. Dobbiamo agire solo nei ruoli in cui bisogna migliorare e con giocatori superiori, potrebbero essere pochi ritocchi ma tutto quello che si farà è per migliorare quei ruoli in cui pensiamo che ci siano delle pecche".

