Che mercato sarà per la Roma? E' ancora presto per l'effetto Friedkin

Che mercato di gennaio sarà per le formazioni italiane? Un mese intenso o di ritocchi per le squadre della nostra Serie A? Il 2019 è agli sgoccioli, tempo per mettersi comodi e pensare che da domani sarà calciomercato, da dopodomani ufficialmente. Fino al 31 gennaio, acquisti e cessioni. Tutto su Tuttomercatoweb.com, ovviamente, anche in un 2020 che si preannuncia ricco di trattative.

Obiettivi L'era Dan Friedkin sta per iniziare ma non avrà effetti immediati sul mercato giallorosso, anche perché servirà ancora tempo per il closing. La priorità è un vice Edin Dzeko, considerato che Nikola Kalinic è in uscita. Il nome di Mariano Diaz del Real Madrid piace alla stregua di quello di Andrea Pinamonti del Genoa. Il ds Gianluca Petrachi valuta, intanto sprinta per acquistare Chris Smalling dal Manchester United già adesso. Non sarà un gennaio di rivoluzione per la Roma, in ogni caso, che valuta occasioni giovani e prospetti da inserire nella squadra di Paulo Fonseca.

Uscite Non mancano i nomi. Può salutare Javier Pastore, il Lione può accoglierlo nuovamente in Ligue 1. Su Juan Jesus c’è il Bologna. Cengiz Under potrebbe partire per andare in Germania, ha diverse pretendenti. Sembrava infatti che fosse Diego Perotti l’indiziato ma è tornato con forza nelle grazie di Fonseca. Poi Alessandro Florenzi: non è più titolare per la Roma, la lista delle pretendenti è lunghissima ma potrebbe anche rimanere fino all’estate.