"Cosa ne pensa del gesto di Mourinho? Sono davvero così insopportabili i tifosi della Juventus?". Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, che coi tifosi bianconeri non ha un grandissimo rapporto, ha ricevuto questa domanda. E ha risposto in maniera chiara: "Come? Non ho capito bene". Portandosi la mani all'orecchio, proprio come lo Special One all'Allianz Stadium.