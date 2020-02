vedi letture

Che ne sarà dei grandi e deludenti gioielli del Napoli

La scorsa estate il Napoli ha deciso di blindare i suoi gioielli per credere a un sogno. Allo Scudetto. Con Manolas, con Lozano da record, con Ancelotti, con tutti ancora in azzurro. Aurelio De Laurentiis ha aperto il portafogli e la città ha pensato potesse diventare vero. La S, incipit della parola proibita, non più come tabù, non solo chimera e miraggio. La realtà, le rotture, i casi, le multe, le liti. Il presente è stato una storia differente, così si spalancano fior di dubbi su quel che sarà. Su Kalidou Koulibaly, su Fabian Ruiz, su Allan. Ma pure su Dries Mertens, su José Callejon, su Piotr Zielinski, su Arkadiusz Milik, su Lorenzo Insigne.

Il difensore è paradossalmente diventato la brutta copia di uno dei migliori al mondo. Il rendimento stagionale ne ha fatto crollare la valutazione, non certo la considerazione. Adesso nessuno vuol più arrivare alle tre cifre per prenderlo e per le casse di De Laurentiis non è certo un bel segnale. Lo stesso dicasi per Allan, per il quale il Napoli rifiutò fior di milioni e che ora ne vale molti meno. Fabian Ruiz da star internazionale è finito a giocarsi il posto. Il Real Madrid lo vuole comunque e a breve piazzerà l'offerta ma adesso cercherà di far leva sul prezzo. Piotr Zielinski piace al Liverpool ma non alle cifre di un'estate fa, adesso Dries Mertens e José Callejon sono occasioni a parametro zero e via andando, tutti gli altri non costano più come un passato. De Laurentiis e il Napoli sono andati all-in su un sogno. Può starci. Non è andata. E ne pagheranno il conto in quanto a offerte più povere che arriveranno, in quanto a richieste d'addio che a giugno inevitabilmente fioccheranno.