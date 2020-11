Che papera del Ferencvaros! 3-0 Juventus al 73' e primo gol stagionale di Dybala

Errore pazzesco del Ferencvaros con il centrale difensivo Blazic. Al 73', retropassaggio dello sloveno ex Koper che calcia fortissimo, cicca il tocco il portiere Dibudsz e regala di fatto il primo gol in stagione a Dybala. Non un capolavoro dei suoi, ma tanto basta per il 3-0 che chiude la gara.