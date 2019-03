Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

Federico Fazio assisterà dalla tribuna alla gara di stasera tra Roma e Porto, in procinto di iniziare all'Estadio do Dragao, di Porto appunto. El Comandante, dopo un Derby da incubo, l'ennesima prova disastrosa di una stagione da protagonista ma non nell'accezione positiva del termine, finisce addirittura fuori dalle diciotto scelte di Di Francesco per la sfida che vale un posto tra le migliori otto in Europa. Nella panchina giallorossa trovano posto infatti due centrocampisti, due attaccanti, due terzini, un portiere ovviamente e zero difensori centrali. Che il tecnico, con le esclusioni eccellenti di Florenzi ed El Shaarawy e la mossa Fazio, stia cercando di dare una scossa alla squadra prima che sia troppo tardi?