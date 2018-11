Che sorprese! Criticati ad agosto, applauditi in autunno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partire senza la luce dei riflettori e provare a conquistarsela strada facendo è materia complicata da maneggiare. Serve conoscenza dei propri limiti e piena capacità di valorizzare le proprie qualità. Scenari che in un modo o nell’altro stanno facendo parte della nostra serie A, con giocatori che hanno iniziato il campionato in sordina, magari vessati da critiche e preconcetti e che con le loro prestazioni stanno cambiando le valutazioni sul loro conto. L’esempio più eloquente è quello di Robin Olsen: dopo la cessione di Alisson l’ambiente giallorosso si aspettava un nome più roboante, ma Monchi non ha pensato alla forma dedicandosi piuttosto alla sostanza. E la risposta del campo dopo un breve periodo di ambientamento è stata anche migliore rispetto alle più rosee aspettative, facendo dello svedese, già incubo dell’Italia di Ventura, uno dei portieri più performanti dell’Intera serie A. In casa Inter le sorprese non sono arrivate dal mercato, in cui bene o male tutti i nuovi acquisti hanno rispettato le attese, quanto da chi sembrava destinato all’anonimato ed invece sta fornendo un contributo importante: Borja Valero è spesso decisivo a gara in corso, e Joao Mario ha rappresentato il colpo di scena più bello dell’ultimo turno. In casa Napoli si pensava che la cifra investita per Fabian Ruiz fosse stata eccessiva, ed invece l’ex Betis ha preso possesso della mediana di Ancelotti con una disinvoltura senza precedenti, da predestinato; così come Malcuit: acquistato come ultima delle alternative in estate, è già diventato praticamente indispensabile. Bene anche Meite, grande intuizione frutto del fiuto di Petrachi e destinato ad arricchire la lista delle plusvalenze futuribili create dal direttore dei granata. Insomma, materiale di livello per un torneo che i suoi motivi di interesse li ha, e promette di incrementarli con l’incedere della stagione.