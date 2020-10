Che spettacolo questa Lazio: dopo 45 minuti 2-0 meritatissimo contro il Borussia Dortmund

E' un'altra Lazio rispetto a quella di sabato. E' una Lazio formato Champions quella che, al termine del primo tempo, è avanti contro il Borussia Dortmund. All'Olimpico la squadra di Simone Inzaghi è in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Ciro Immobile dopo sei minuti e all'incornata vincente di Luiz Felipe al 23esimo.

Determinazione. Era questa la parola d'ordine di Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia. Parole d'ordine trasformata in questa prima frazione in una cattiveria che ha subito prodotto risultati. Il gol di Immobile dopo una manciata di minuti è frutto di un pressing asfissiante operato fin dai primi istanti, a una palla intercettata da Lucas Leiva al limite dell'area avversaria e tramutata in gol dal bomber biancoceleste dopo la perfetta imbeccata di Correa.

Il Borussia Dortmund è apparso piuttosto impacciato. Preoccupante la fase difensiva della squadra di Favre, messa in difficoltà dalle continue verticalizzazioni di Luis Alberto e compagni. Con Guerreiro e Meunier, i gialloneri hanno avuto le loro occasioni ma in generale hanno costruito meno rispetto alla Lazio, squadra che al 23esimo ha trovato anche il meritato raddoppio sugli sviluppi di un corner: perfetto lo stacco in anticipo di Luiz Felipe col pallone finito in rete grazie anche alla decisiva deviazione del portiere Hitz.

Anche dopo il secondo gol la squadra di Inzaghi ha continuato ad attaccare. Ha legittimato il doppio vantaggio contro un Borussia Dortmund che, fino a questo momento, è apparso in costante difficoltà.

