Chelsea al lavoro per il dopo Sarri: Ten Hag e due ex ct oltre a Lampard

Il Corriere dello Sport scrive di come il successo in Europa League da parte del Chelsea abbia solo rallentato, ma non bloccato, l'addio di Maurizio Sarri a Stamford Bridge. Anche perché i tifosi, nonostante il successo, hanno continuato ad inneggiare a Gianfranco Zola e soprattutto Frank Lampard, vero e proprio candidato numero uno alla panchina Blues.

Le alternative - Oltre all'ex capitano, fra i papabili ci sono anche Massimiliano Allegri, anche se la pista non è data come calda, e Nuno Espirito Santo, la cui candidatura però non sembra così forte. Sullo sfondo, anche Laurent Blanc, Julen Lopetegui e Erik Ten Hag.