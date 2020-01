Chelsea, Alonso ancora fuori dai convocati: l'Inter continua a sperare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcos Alonso non sarà convocato dal Chelsea per la sfida di FA Cup contro il Nottingham Forest. Il laterale spagnolo è finito fuori dai convocati undici volte nelle ultime 12 gare e si appresta a restare fuori ancora una volta. Jody Morris, vice di Lampard, in conferenza stampa è stato chiaro: "Marcos Alonso è decisamente out". L'ex Fiorentina è ormai da tempo ai margini della rosa dei Blues e l'Inter vorrebbe approfittare di questa occasione per strappare un buon prezzo e regalare così il laterale sinistro ad Antonio Conte, l'uomo che lo ha portato al Chelsea.