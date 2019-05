Chelsea-Arsenal 1-0 al 50'. L'ex Giroud sblocca la finale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Olivier Giroud porta in vantaggio il Chelsea al 49'. Il francese, in piena legge dell'ex, traduce con uno splendido colpo di testa un bel cross di Emerson Palmieri, anticipando Koscielny e superando Cech: 1-0 per i blues, 11° centro in questa Europa League che lo vedrà vincere la classifica marcatori.