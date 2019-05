Chelsea-Arsenal 3-0 al 65'. Hazard dal dischetto cala il tris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eden Hazard al 56' mette in cassaforte l'Europa League. Il belga segna dal dischetto per atterramento di Pedro da parte di Maitland-Niles. Palla da una parte, portiere dall'altra. Primo gol per il numero 10 in questa edizione dell'Europa League. E potrebbe essere l'ultimo della sua avventura al Chelsea.