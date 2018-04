Chelsea, Arsenal e non solo: i club che pensano a Sarri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Maurizio Sarri dovrà decidere se proseguire la sua esperienza alla guida del Napoli, mentre Il Mattino oggi in edicola fa sapere le società interessate al tecnico ex Empoli. Tra questi il Chelsea (in caso di esonero di Conte) e il Monaco, ma anche altri club di Premier (Arsenal o Tottenham) o altri ancora (Shakhtar). La priorità di Sarri va data al Napoli ma l'attuale accordo tra le parti è valido fino al 2020, ma c'è la clausola risolutiva da 8 milioni di euro esercitabile fino al 31 maggio.