Chelsea, Conte almost out. Con buona pace di tutte le parti in causa

IL TREND - Dopo lo straordinario successo in Premier dello scorso anno, Antonio Conte non è riuscito a ripetersi in questa seconda stagione londinese. Se l'uscita dalla Champions per mano del Barcellona poteva essere messa in conto, il deludente cammino in Premier con la patch di campioni in carica sulla maglia ha creato non pochi malumori. E, più in generale, i metodi di allenamento dell'ex ct non sembrano piacere granché nella conservatrice terra d'Albione.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Salvo colpi di scena inattesi, Antonio Conte dirà addio al Chelsea al termine della stagione. Il feeling con la proprietà Blues si è via via deteriorato, così come quello con una parte dello spogliatoio, assicurano in Inghilterra. Anche e soprattutto per questo probabilmente l'ex ct saluterà Stamford Bridge un anno prima della scadenza naturale del contratto, dopo che già la scorsa estate non sembrava certa la sua permanenza. L'ombra di Luis Enrique si fa sempre più pressante, in vista del prossimo giugno.

Contratto fino al 30 giugno 2019

Stipendio: 8 milioni di euro

Permanenza: 5%