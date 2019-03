Chelsea-Conte, battaglia in tribunale per la liquidazione: chiede 10 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte e il Chelsea, una battaglia senza esclusione di colpi. Il tecnico italiano si è recato di persona davanti al collegio arbitrale della Premier League per l'udienza relativa alla disputa con il club londinese, che dura ormai da otto mesi. L'ex CT azzurro ha spiegato i motivi per cui dovrebbe ricevere un risarcimento di 9 milioni di sterline per il contratto interrotto con 12 mesi di anticipo rispetto alla scadenza. La difesa del Chelsea fa affidamento sul comportamento di Conte nei confronti dello staff e dei giocatori, in particolare i messaggi di testo inviati a Diego Costa, che violerebbero il contratto. Per questo motivo, i Blues vorrebbero pagare una cifra molto pi ù bassa.