Chelsea, Conte: "Champions League, siamo ancora vivi"

Risultato finale: Chelsea-Liverpool 1-0

Discorso Champions League riaperto clamorosamente in Premier League dopo l'1-0 con cui il Chelsea ha avuto ragione del Liverpool a Stamford Bridge. Tre punti che fanno sperare i Blues che Antonio Conte accoglie così: "Come ho detto sempre, il nostro obiettivo è concludere la stagione nel miglior modo possibile - le parole del manager italiano a Sky Sports -. Ora dobbiamo lottare per dare gioie e soddisfazioni ai nostri tifosi. Abbiamo lottato tanto fin qui e, nonostante le difficoltà, siamo ancora vivi".