Chelsea, Conte: "Futuro? L'unica cosa vera è che ho un contratto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il West Ham. Queste le battute del tecnico italiano in merito al proprio futuro: "Vialli dice che voglio andare via? Non è vero. Gianluca è un amico, ma non parlo con lui da un anno, forse. Da inizio stagione sento molte voci sul mio futuro, molta gente che ne parla, leggo tante speculazioni ma l'unica cosa vera è che sono legato a questo club, ho un contratto e lavoro duro per questa società. E' questa l'unica cosa vera, tutto il resto non lo è".