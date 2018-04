Chelsea, Conte: "Nel secondo tempo ho visto una grande reazione"

Risultato finale: Southampton-Chelsea 2-3

Vittoria in rimonta sul Southampton per il Chelsea di Antonio Conte, che ai microfoni di Sky Sports analizza così la gara a due volti della sua squadra andata in scena al St. Mary's Stadium: "Sicuramente il primo tempo non è stato buono sotto diversi aspetti, non solo tattici - ha ammesso il manager italiano -. Nella ripresa invece ho visto una grande reazione, la giusta voglia di vincere nonostante le difficoltà. Ho visto lo spirito giusto per recuperare la gara: se tu non hai qualcosa dentro diventa difficile rimontare, ma oggi sono contento del secondo tempo. Il messaggio alla squadra? Non è importante cosa ho detto ai miei giocatori, quello che conta è che abbiano capito che il primo tempo è stato veramente negativo e che poi abbiano avuto la giusta reazione. Adesso è importante finire la stagione nel miglior modo possibile, dobbiamo avere questo in mente".