Chelsea, da Batshuayi e Morata il tesoretto per la clausola di Icardi

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'interesse del Chelsea per Mauro Icardi. I blues sono pronti ad avanzare un'offerta da 110 milioni di euro pari al valore della clausola che costringerebbe la società nerazzurra a rimettersi alla volontà del suo capitano.

Per arrivare a offrire questa cifra, la società londinese è pronta a sacrificare due degli attaccanti attualmente sotto contratto: Alvaro Morata e Michy Batshuayi.