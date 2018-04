Chelsea, da Sarri a Tuchel: i nomi per il dopo Conte, in pole Luis Enrique

Non solo Max Allegri, che dovrebbe però restare alla Juventus. Nel mirino del Chelsea, per la prossima stagione, ci sono più nomi sul taccuino londinese per sostituire Antonio Conte. Piace Maurizio Sarri del Napoli, ma anche Leonardo Jardim del Monaco così come Luis Enrique, al momento senza squadra e in pole per la panchina londinese. Ci sono possibilità anche per Thomas Tuchel, ex tecnico del Borussia Dortmund, qualora non dovesse approdare al Paris Saint-Germain. A riferirlo è Tuttosport.