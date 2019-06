Chelsea, dietrofront su Sarri? Ma i tifosi vogliono l'idolo Lampard

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La situazione di stallo tra Maurizio Sarri e la Juventus sarebbe dovuta anche all'intenzione manifestata dai Blues di trattenere il tecnico italiano. La notizia arriva dal Sun, che spiega come il club inglese avrebbe invitato Sarri a riconsiderare i suoi piani futuri, riconoscendo che i suoi metodi di lavoro effettivamente abbiano funzionato e siano stati determinanti nel raggiungimento degli obiettivi. C'è poi la questione della buonuscita di 6 milioni per i due anni di contratto rimanenti che il Chelsea non vuole versare. Sarri, dal canto suo, ha ammesso di avere nostalgia per l'Italia e avrebbe comunicato l'intenzione di diventare allenatore della Juventus. Il Chelsea, così, starebbe pensando a Lampard, Allegri e Mourinho come potenziali sostituti dell'ex mister di Empoli e Napoli. La leggenda Lampard è il preferito dei tifosi, ma non è stata presentata ancora una richiesta ufficiale al Derby County. L'ex centrocampista ha impressionato la dirigenza dei londinesi nella sua stagione d'esordio in panchina, in cui è riuscito a trascinare la sua squadra fino alla finale play-off, persa contro l'Aston Villa.