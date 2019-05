Chelsea-Eintracht 1-0 al 45'. Hazard inventa, Loftus-Cheek trasforma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chelsea in vantaggio alla fine del primo tempo contro l'Eintracht Francoforte, ma qualificazione ancora in bilico e a maggior ragione, dopo le semifinali di Champions League, si deciderà tutto (forse) nei secondi 45'.

LE SCELTE Maurizio Sarri per l'occasione importante cala l'asso: Eden Hazard, che ha vissuto da spettatore quasi tutta la competizione, è in campo dal primo minuto. Confermato davanti Olivier Giroud, capocannoniere del torneo con Higuain in panchina. Non c'è Kanté, al suo posto Kovacic. L'Eintracht riabbraccia Rebic, che completa un quartetto tutto slavo con Gacinovic, Kostic e Jovic.

LOFTUS-CHEEK ROMPE L'EQUILIBRIO Partita veloce, apertissima: meglio il Chelsea che sfrutta la rapidità degli esterni e cerca di sfruttare le sponde di Giroud. Il francese reclama un calcio di rigore per una spinta di Hinteregger in piena area dopo una bella giocata di Willian. Poi è Trapp a dirgli di no da distanza ravvicinata. In mezzo, una grande parata di Kepa che toglie dal sette una conclusione di Da Costa. Alla fine ci pensa Hazard con uno splendido filtrante a mandare Loftus-Cheek in rete. Il belga attira su di sé le attenzioni dei difensori tedeschi e fa sì che il compagno di squadra sia liberissimo a prendere la mira e superare Trapp con un destro nell'angolino basso più lontano. Chelsea che prende coraggio e si rende ulteriormente pericoloso, non riuscendo però ad incrementare il vantaggio.