Chelsea-Eintracht 1-1 dopo 120'. La finalista uscirà dai rigori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un tempo a testa, un gol a testa: anche il secondo atto di Chelsea-Eintracht termina 1-1 ma non basta. E nemmeno 30 minuti extra sono bastati per decretare la seconda finalista di Europa League. I rigori decideranno tutto:

LE SCELTE Maurizio Sarri per l'occasione importante cala l'asso: Eden Hazard, che ha vissuto da spettatore quasi tutta la competizione, è in campo dal primo minuto. Confermato davanti Olivier Giroud, capocannoniere del torneo con Higuain in panchina. Non c'è Kanté, al suo posto Kovacic. L'Eintracht riabbraccia Rebic, che completa un quartetto tutto slavo con Gacinovic, Kostic e Jovic.

LOFTUS-CHEEK ROMPE L'EQUILIBRIO Partita veloce, apertissima: meglio il Chelsea che sfrutta la rapidità degli esterni e cerca di sfruttare le sponde di Giroud. Il francese reclama un calcio di rigore per una spinta di Hinteregger in piena area dopo una bella giocata di Willian. Poi è Trapp a dirgli di no da distanza ravvicinata. In mezzo, una grande parata di Kepa che toglie dal sette una conclusione di Da Costa. Alla fine ci pensa Hazard con uno splendido filtrante a mandare Loftus-Cheek in rete. Il belga attira su di sé le attenzioni dei difensori tedeschi e fa sì che il compagno di squadra sia liberissimo a prendere la mira e superare Trapp con un destro nell'angolino basso più lontano. Chelsea che prende coraggio e si rende ulteriormente pericoloso, non riuscendo però ad incrementare il vantaggio.

JOVIC RISPONDE L'Eintracht riordina le idee nell'intervallo e al ritorno in campo colpisce quasi subito. Jovic grazia David Luiz e i blues dopo pochi minuti, alla seconda occasione no: è il 49' e il serbo fa prima da sponda per Gacinovic, poi riceve nuovamente dal connazionale, brucia proprio David Luiz e supera Kepa. 1-1 ed è anche parità di gol con Olivier Giroud al comando della classifica marcatori di Europa League. Il gol cambia totalmente l'inerzia della partita: i tedeschi sono liberi mentalmente e spinti dall'entusiasmo, del resto per loro comunque vada sarà un successo. A differenza del Chelsea, obbligato dai pronostici ad arrivare in finale. Sarri prova con forze fresche a dare una sterzata: fuori Willian, dentro Pedro. Il secondo cambio è dettato dalla necessità: Christensen si fa male e il tecnico, piuttosto che inserire il "nemico" Cahill, accentra Azpilicueta e lancia nella mischia Zappacosta. Poi è il turno di Loftus-Cheek, stremato, a cedere il posto a Barkley. Stamford Bridge rumoreggia, qualcuno addirittura lascia lo stadio nonostante ci sia un supplementare da giocare. Brutti segnali.

EXTRA TIME Hutter si gioca la carta Haller, Sarri per i supplementari lancia Higuain. Entrambi i tecnici vogliono chiudere la partita prima della lotteria dei calci di rigore. Ed è Haller che sfiora il gol qualificazione, superando con una conclusione Kepa ma non David Luiz, che si riabilita dopo l'errore che è costato l'1-1. Poi è Zappacosta a salvare ancora sul francese. L'italiano è l'uomo in più dei blues e si fa vedere anche in fase di conclusione. L'ultimo sussulto è per il Chelsea con Trapp che finisce dentro la porta col pallone, ma Azpilicueta lo aveva spinto.