Olivier Giroud resta fuori anche contro il Brighton con il mister Lampard che continua a preferirgli il giovanissimo Abraham. Il Chelsea a gennaio tornerà sul mercato proprio per cercare un attaccante, di fatto liberando il francese, da tempo nel mirino dell'Inter. In Inghilterra piace anche a Crystal Palace e West Ham anche se la sensazione è che il giocatore voglia lasciare la Premier per provare un'esperienza in un nuovo campionato.