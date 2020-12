Chelsea, Giuntoli ci prova per Emerson Palmieri. Prima però serve la cessione di Ghoulam

Il Napoli si muove alla ricerca di un terzino sinistro in vista del prossimo mercato di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Giuntoli è intenzionato a convincere il Chelsea a cedere Emerson Palmieri. I rapporti con il club inglese, dopo l'affare Bakayoko in estate, sono ottimi. Adesso Giuntoli, scrive la rosea, vorrebbe riprovarci con il Chelsea per ottenere il prestito fino a giugno di Emerson Palmieri. Il ragazzo è pronto a trasferirsi a Napoli, anche perché non giocando a Londra, corre il rischio di restare fuori dalla nazionale e non giocare il prossimo Europeo. Ma prima di procedere, Giuntoli dovrà sistemare Ghoulam, il cui stipendio blocca, praticamente, ogni trattativa. Per cederlo, il Napoli dovrà accollarsi parte dei 3,5 milioni di euro, a stagione, che guadagna il terzino algerino.