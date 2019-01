Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich, commenta l'acquisto di Gonzalo Higuain da parte dei Blues: "Higuain era il nostro principale obiettivo per questa finestra di mercato. Aveva già lavorato con Sarri in passato ed ha familiarità con il suo modo di giocare. Non è stato un affare facile a causa delle numerose parti coinvolte, ma siamo felici di averlo reso possibile. Non vediamo l'ora di vedere l'impatto che Gonzalo avrà nella seconda parte di stagione".