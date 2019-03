© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain è tornato a segnare con il Chelsea, che oggi ha vinto la gara di Premier League in casa del Fulham. A fine partita El Pipita è stato intervistato da Sky Sport: "Quando segno sono tornato, quando non lo faccio non sono tornato. Sono felice della partita e del gol, erano fondamentali i tre punti per proseguire in questa corsa Champions. Ora ci manca lo sprint finale. Ho passato un inizio di campionato difficile, quello che è passato è passato. Sorpreso del Milan terzo? No, per niente. Ho lasciato lì amici e un grande mister, sono contento di come stiano andando. Cosa non ha funzionato? Sono cose che succedono nel calcio. Napoli-Juve? Tifo per il bel calcio, sarà una grandissima partita e quindi vinca il migliore. Nostalgia Italia? Ho passato 6 anni alla grande".