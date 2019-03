© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gonzalo Higuain, centravanti del Chelsea ma di proprietà della Juventus. Il club londinese che ha acquistato il Pipita a gennaio a fine stagione avrà due possibilità: prolungare il prestito per un anno pagando 18 milioni di euro o pagare 36 milioni di euro e riscattare il 100% del cartellino.

Al momento, si legge, i blues non sembrano però intenzionati a trattenere il centravanti classe '87. Ma questo non cambia le strategie della Juve: se Higuain non resterà al Chelsea andrà altrove, perché verrebbe subito rimesso immediatamente sul mercato.