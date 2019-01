Chelsea-Higuain, contatto telefonico con Paratici: la Juve vuole garanzie

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Chelsea continua a bussare per Gonzalo Higuain, la Juve a rispondere come ha sempre fatto. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri vi sarebbe stato un contatto telefonico tra Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich nonché plenipotenziaria dei Blues, e Fabio Paratici, ds bianconero. Risposta chiara, da parte di quest'ultimo: no al prestito secco. La Juve vuole garanzie sul riscatto del Pipita, la novità è che il Chelsea sta riflettendo: per età e non solo, Higuain non rientra nel modus operandi dei londinesi, ma l'insistenza di Sarri e la consapevolezza che il mercato degli Under 30 non offre poi tante soluzioni stanno facendo breccia. Terzo "incomodo", per così dire, il Milan: i rossoneri avrebbero difficoltà a reperire un sostituto adeguato, per quanto il futuro di Higuain a Milano sia tutto da decifrare, dopo l'estate. Nell'immediato, però, Leonardo & Co potrebbero mettersi di traverso. E determinare, di fatto, la fumata nera.