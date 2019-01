© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain sempre più lontano dal Milan. L'attaccante argentino, che potrebbe non scendere in campo questo pomeriggio contro la Juventus per l'assegnazione della Supercoppa Italiana a causa di qualche linea di febbre, ha detto a chiare lettere di volersi trasferire al Chelsea e aspetta adesso l'evoluzione della trattativa.

Secondo 'Gazzetta.it', l'intesa tra le parti è molto vicina: anche nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra i vertici del club londinese e la Juventus (proprietaria del cartellino) per mettere a punto il trasferimento, col Milan che è pronto a puntare su Piatek del Genoa per la seconda parte di stagione.