Chelsea, i numeri di maglia: assenti tra gli altri Bakayoko, Moses e Zappacosta. Kanté c'è

Pubblicati i numeri di maglia del Chelsea per la prossima stagione, che rivelano con ogni probabilità anche qualche retroscena di mercato. Se infatti i nuovi acquisti Thiago Silva (6), Werner (11), Ziyech (22) e Havertz (29) hanno i loro nuovi numeri, ci sono diverse assenze che fanno rumore. Su tutte quella di Tiemoue Bakayoko - il cui 14 è andato a Tomori - accostato lungamente al Milan, ma anche di due esterni reduci da un'esperienza in Serie A quali Victor Moses e Davide Zappacosta. Assenti dalla lista anche Drinkwater, Van Ginkel, Baker, Musonda ma anche Malang Sarr, neo-acquisto destinato ad un prestito altrove, come annunciato già al momento dell'ufficialità. Ha invece la sua solita casacca numero 7 N'Golo Kante, che per alcuni giorni è stato accostato all'Inter.