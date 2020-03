Chelsea, offertona per Donnarumma: 60 milioni più il cartellino di Kepa

Chi prende Gigio Donnarumma, mette a posto la porta per vent'anni: ne è ben consapevole il Chelsea che, secondo Tuttosport, è pronto ad una offerta sensazionale per arricchire la colonia di italiani presente nella storia del club. Abramovich ha offerto a Elliott ben 60 milioni di euro più il cartellino di Kepa, pagato solo un paio di anni fa ben 80 milioni di euro, ed appena 25enne. A prescindere dal suo destino, rivela il quotidiano torinese, nella prossima estate il portiere della Nazionale azzurra è destinato a essere il grandissimo protagonista del mercato del Milan, alla luce in particolare di un contratto in scadenza a giugno 2021.